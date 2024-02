Martin Kind, Geschäftsführer von Hannover 96, zelebriert die Rolle des Fan-Bösewichts. Und er weigert sich jene eine Frage zu beantworten, an der sich der Konflikt in den Stadien entzündet.

Von Martin Schneider

Nach 21 Minuten war es so weit: Moderator Louis Klamroth ging zu Martin Kind und stellte die Frage aller Fragen. Die Frage, die gerade die Stadien der Republik in Aufruhr versetzt, die Tennisbälle und ferngesteuerte Autos auf den Rasen fliegen lässt, die den deutschen Fußball in eine mittelschwere Krise gestürzt hat und die auch unmittelbar der Grund für diese "hart aber fair"-Sendung am Dienstag in der ARD ist. Klamroth fragte also: "Herr Kind, wie haben Sie abgestimmt?"