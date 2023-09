"Hart aber fair":Wohin mit der Wut, Bürger?

Von Josef Kelnberger

CSU. Man muss die drei Buchstaben gleich zu Beginn hinschreiben, denn in dieser Sendung von hart aber fair kamen sie nicht ein einziges Mal vor. CSU. CSU. CSU. Es war diese Partei, deren Bundesverkehrsminister die Deutsche Bahn haben verlottern lassen. Dobrindt, Scheuer, Dobrindt, Scheuer. So viel Wutabfuhr muss erlaubt sein, schließlich ist Wut derzeit das beherrschende politische Motiv in Deutschland, jedenfalls die Wut auf die Grünen. Darf man da nicht auch bei der Deutschen Bahn einmal wütend werden, zumal, wenn man regelmäßiger Kunde ist, und das sind doch sehr viele Menschen in Deutschland?