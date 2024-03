Der österreichische Migrationsforscher Gerald Knaus ist so eine Art Guru für die Unionsparteien in Deutschland geworden.

Von Josef Kelnberger

Gerald Knaus ist in deutschen Asyldebatten schier unverzichtbar geworden. Der österreichische Migrationsforscher ist der Mann mit dem Zauberwort namens "Ruanda". Simsalabim, es geht ganz einfach: Europa wickelt seine Asylverfahren künftig in sicheren Drittstaaten ab, zum Beispiel eben in Ruanda - und "entmutigt" (nicht "abgeschreckt", sagt Knaus) von der Aussicht, nach Ruanda geschickt zu werden, machen sich Wirtschaftsmigranten nicht mehr auf den lebensgefährlichen Weg über das Mittelmeer. Für die Unionsparteien in Deutschland ist Knaus eine Art Guru geworden.