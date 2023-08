Von Moritz Baumstieger

Schmitz, Makridis, Adamyan, Chabot. Dass Fans, die sich nach der Sommerpause auf packende Duelle, nickelige Auseinandersetzungen und harte, aber faire Zweikämpfe gefreut hatten, erst mal warten mussten, lag an den genannten Herren. Im DFB-Pokal ging die von der ARD übertragene Partie VfL Osnabrück gegen den 1. FC Köln in die Verlängerung, weil die ersten beiden in der Regelspielzeit trafen und die letztgenannten erst in der Verlängerung für ein klares Ergebnis sorgten. Und Louis Klamroth blieb so mit seinen Talkshow-Gästen zunächst in der Kabine.