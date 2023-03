"Hart aber fair":Die neue Macht der Arbeitnehmer

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) zählte am Montagabend zu den Gästen in der Sendung von Louis Klamroth.

Haben die Deutschen die Lust an der Arbeit verloren - und wäre das so schlimm? Bundesarbeitsminister Heil und Arbeitgebervertreter Kampeter verteidigen mal wieder die soziale Marktwirtschaft.

Von Peter Laudenbach

Wenn Hubertus Heil zwischen lauter sehr sauber ausgestanzten Textbausteinen zur ominösen Work-Life-Balance und der auch nicht ganz neuen Idee, man könnte Arbeitszeitmodelle ja an verschiedene Lebensphasen anpassen, aus Versehehen einen Witz macht, klingt das so: "Dann kommen die Kinder in die Pubertät, dann will man gerne wieder voll in die Arbeit."