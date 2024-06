Von Bernhard Heckler

Manche TV-Erlebnisse sind so verstörend, zynisch, und zutiefst falsch, dass es mit impliziter Kritik und einem bisschen textlichem Herumgeschmunzel nicht getan ist. Man muss dann deutlich werden. Diese Hart aber fair-Sendung aber ist rotwürdig wegen Foul, in der Hoffnung, dass sie sich nie, nie wieder in dieser Form wiederholt. Wie hat Louis Klamroth am Anfang der Sendung so falsch versprochen? „Das wird gut. Legen wir los.“