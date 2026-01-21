Zum Hauptinhalt springen

MedienEin Ende, zermürbt vom Zeitgeist

Harald Martenstein: Ausgetretene Meckerpfade.
Harald Martenstein: Ausgetretene Meckerpfade. (Foto: Jakubaszek/Getty Images)

Harald Martenstein, „Zeit“-Kolumnist und Lieblings-Störfaktor progressiver Zeitungsleser, wechselt nach 24 Jahren zu „Bild“. Ob er dort wieder wild und verwegen wird?

Von Stefan Niggemeier

Pierre Baigorry ist eher als Musiker Peter Fox bekannt denn als Leserbriefschreiber. Aber im September vergangenen Jahres ärgerte er sich so sehr über eine Kolumne von Harald Martenstein im Zeit-Magazin, dass er seinem Zorn in dieser traditionellen Form öffentlich Luft machte.

