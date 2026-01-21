Pierre Baigorry ist eher als Musiker Peter Fox bekannt denn als Leserbriefschreiber. Aber im September vergangenen Jahres ärgerte er sich so sehr über eine Kolumne von Harald Martenstein im Zeit-Magazin, dass er seinem Zorn in dieser traditionellen Form öffentlich Luft machte.
MedienEin Ende, zermürbt vom Zeitgeist
Lesezeit: 6 Min.
Harald Martenstein, „Zeit“-Kolumnist und Lieblings-Störfaktor progressiver Zeitungsleser, wechselt nach 24 Jahren zu „Bild“. Ob er dort wieder wild und verwegen wird?
Von Stefan Niggemeier
Harald Martenstein:Vom Götterliebling zum "alten weißen Mann"
Harald Martenstein ist ein Star-Kolumnist. Aber irgendwann entdeckte er die Politik. Inzwischen wollen ihn viele sehr gerne loswerden. Warum eigentlich?
