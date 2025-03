Von Stefan Fischer

Hans Peter Korff war als Schauspieler nicht in erster Linie ein Komödiant. Dennoch hat er eine der lustigsten Szenen des deutschen Films gespielt, 1991 in Loriots Pappa ante portas. Freudloser als Korff während der berühmten Zugfahrt zu einer Familienfeier kann man ein Käsebrot nicht essen. Grammgenau bemessene Bissen nagt er von dem Mischbrot, das mit zwei Scheiben erkennbar faden Butterkäses belegt ist, und kaut sie so bewusst, wie es ein Lehrvideo nicht affektierter zeigen könnte.