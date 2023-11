Nachruf auf Hans Meiser:Der Pate der kleinen Dramen

Von Susanne Hermanski

Er war der Quotenkönig des jungen deutschen Privatfernsehens. Manche nannten ihn "den Paten" der Nachmittags-Talkshows. Er, der im Nebenfach auch mal Kunstgeschichte studiert hatte, sah sich selbst als "verbalen Herrgottschnitzer". In den Neunzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts war Hans Meiser 1700 Folgen lang Star der Show, die seinen Namen trug. Jeden Werktag um 16 Uhr war es so weit: Meiser trug mit dem Charme des gar nicht so alten, doch schon weißhaarigen Mannes Themen wie "Papa liebt einen Mann", "Hilfe, ich muss zum Idiotentest", "Mein Busen gibt mir Selbstvertrauen" und "Pipi statt Pillen - von Urintrinkern und anderen Selbstheilern" in die deutschen Wohnzimmer.