Wer war zuerst da, Hannah oder Miley? Selbst, wer in den Zweitausendern als Teenie in einem Haushalt mit dem Luxusgut Pay-TV lebte, kann diese Frage wahrscheinlich nicht so richtig beantworten. Denn Miley Cyrus und Hannah Montana, die gab es von Folge eins an nur im Doppelpack. Aber auch die Kinder ohne Disney-Channel, das lässt sich aus anekdotischer Evidenz recht zuverlässig berichten, kamen um das Phänomen Hannah Montana nicht herum. Es war die große Ära der Disney-Stars aus „Hotel Zack and Cody“, „High School Musical“, „Die Zauberer vom Waverly Place“. Aber Hannah Montanas Stern leuchtete am hellsten. Und er explodierte am spektakulärsten.
20 Jahre „Hannah Montana“Der Kinderstar in dir muss Heimat finden
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Vor 20 Jahren wurde die sehr junge Miley Cyrus zum Disney-Star „Hannah Montana“. Dann musste sie wieder Miley werden, um heute wieder Hannah sein zu können.
Von Marie Gundlach
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