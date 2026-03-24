20 Jahre „Hannah Montana“Der Kinderstar in dir muss Heimat finden

Wer war zuerst da, Hannah oder Miley? Selbst, wer in den Zweitausendern als Teenie in einem Haushalt mit dem Luxusgut Pay-TV lebte, kann diese Frage wahrscheinlich nicht so richtig beantworten. Denn Miley Cyrus und Hannah Montana, die gab es von Folge eins an nur im Doppelpack. Aber auch die Kinder ohne Disney-Channel, das lässt sich aus anekdotischer Evidenz recht zuverlässig berichten, kamen um das Phänomen Hannah Montana nicht herum. Es war die große Ära der Disney-Stars aus „Hotel Zack and Cody“, „High School Musical“, „Die Zauberer vom Waverly Place“. Aber Hannah Montanas Stern leuchtete am hellsten. Und er explodierte am spektakulärsten.