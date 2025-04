Von Marie Gundlach

Für die Kirche ist dieses Wochenende eines der wichtigsten in diesem Jahr. Nicht nur, weil mit Ostern der höchste kirchliche Feiertag ansteht, sondern auch, weil die Kirchenbänke an diesem Wochenende vermutlich so gefüllt sind wie sonst nur an Weihnachten. Dabei muss man zum Beten längst nicht mehr in die Kirche gehen. Beim Finale der amerikanischen Football-Liga, dem Super Bowl, flimmerte 2024 ein Werbespot über die US-amerikanischen Fernsehbildschirme, der bei einer Sportveranstaltung seltsam platziert wirkte. Mark Wahlberg war da zu sehen, US-Schauspielstar und Musiker, wie er, na ja, betet. Und ganz zum Schluss auf eine App zu Weiterbeten verweist: Hallow.