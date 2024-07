Von Christiane Lutz

Warum sollte man sich die Bürde aufladen, eine öffentliche Person zu werden, wenn man die damit verbundenen Privilegien und Netzwerke nicht hin und wieder nutzte, um sich einen Wunsch zu erfüllen? So ist es geschehen beim Film Hallo Spencer, der beim Münchner Filmfest Premiere hatte. Die treibende Kraft hinter der Produktion des ZDF ist nämlich Jan Böhmermann, 43, der in seiner Kindheit nach eigener Auskunft sehr großer Fan der Fernsehserie Hallo Spencer war. Er trug die Idee für den Film also beim Serienerfinder Winfried Debertin vor, schrieb das Drehbuch zusammen mit Elias Hauck und Tim Wolff; Böhmermanns Produktionsfirma Unterhaltungsfernsehen Ehrenfeld koproduzierte.