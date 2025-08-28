In Robert Habecks Kopf ergibt das alles Sinn. Die Menschen haben sich bei der Bundestagswahl gegen ihn entschieden. Sie hatten keine Lust auf seine „politische Idee“. Aus der Opposition heraus kann er die nicht umsetzen. Genau das erwarten aber jene, die ihn gewählt haben. Und um denen gerecht zu werden, muss er jetzt ausbrechen aus den gewohnten Berliner Strukturen.
Habeck bei LanzDieser Auftritt kann Spuren von Hochmut enthalten
Lesezeit: 3 Min.
Robert Habeck setzt sich zu Markus Lanz und versucht, seinen Rückzug aus der Politik zu erklären. Das gelingt ihm nur bedingt.
Von Vivien Timmler, Berlin
Markus Lanz:Vom Talkessel in den Talksessel
Die Sommerpause ist vorbei. Und der frisch von den Dolomiten ins Studio zurückgekehrte Markus Lanz zeigt sich sofort in Bestform. Er ist der Paragleiter unter den deutschen Talkmastern.
Lesen Sie mehr zum Thema