Von Joshua Beer

Es gibt bekanntlich Talkrunden, in denen bleibt der Erkenntnisgewinn überschaubar. Gibt Schlimmeres. Aber diesen dann auch noch ans Ende der Sendung zu packen, grenzt an Patzigkeit. Maischberger verfuhr am Mittwochabend nach diesem Rezept. Überhaupt: Der ganze Aufbau der Sendung muss vielen sonderbar vorkommen, die nicht so sehr Talkshow-geschult sind. Angekündigt ist Vizekanzler Robert Habeck von den Grünen, doch den sucht man zu Beginn vergeblich. Stattdessen plaudert Moderatorin Sandra Maischberger mit scheinbar beliebigen Gästen über ebenso Beliebiges. Ein bisschen Grüne, ein bisschen Migrationspakt und dann noch die Landtagswahlen in Bayern und Hessen.