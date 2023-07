Von Roman Deininger

Die private Leidenschaft des Günther Kress war das Briefeschreiben, er schätzte den Brief als stilvollste und verbindlichste Form der Kommunikation. Und im Grunde war ja auch sein Kressreport nichts anderes als ein Brief des Redakteurs an seine Leser. Unter jede Ausgabe seines Branchendienstes setzte Kress "mit freundlichen Grüßen" eine Unterschrift - er bürgte persönlich für die Richtigkeit seiner Informationen, genau so wollte er das verstanden wissen.