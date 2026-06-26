Als Günther Jauch Anfang Februar den Opernball in Dresden besuchte, war er ohne seine Frau unterwegs. 2500 Gäste waren geladen, darunter zwei Damen in roten Ballroben, die den 69-jährigen Moderator für ein Bild in ihre Mitte nahmen. Diese Szene gelangte kurz darauf auf die Titelseite der Zeitschrift die aktuelle – allerdings in veränderter Form: Ausgabe acht vom 14. Februar 2026 zeigt Jauch in einem rund gerahmten Bildausschnitt mit nur noch einer der beiden Frauen (der, die links von ihm stand). Die Schlagzeile darunter: „Günther Jauch: Kuschel-Auftritt beim Opernball“. Falsche Tatsachen oder zugespitzte Meinungsäußerung?