Georg Stefan Troller (l.), 100, und Günter Wallraff, der jetzt 80 wird, in Trollers Wohnung im sehr bürgerlichen siebten Arrondissement in Paris.

Gastbeitrag von Lutz Hachmeister

Georg Stefan Troller hat sich auf den Besuch von Günter Wallraff gut vorbereitet. Mit sorgsam auf der Schreibmaschine getippten Fragen; und er wollte vor dem Treffen über die jüngsten Aktivitäten von Wallraff und dessen aktuelle Publikationen informiert werden. In Paris, in der Rue Léon Vaudoyer, treffen sich dann Wallraff und Troller. Troller wurde im Dezember vergangenen Jahres 100 Jahre alt, Wallraff wird am 1. Oktober 80. Das sind so formelle Geburtsfolgen und Daten, mit denen beide verständlicherweise hadern. Erst mit seinem hundertsten Geburtstag hat sich Troller, der begnadete Fernsehdokumentarist und Interviewer, endgültig alt gefühlt, sagt er. Noch in seinen hohen Neunzigern hat er Seminare an Hochschulen und Filmakademien gegeben. Das klappt jetzt nicht mehr.