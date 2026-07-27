Es gibt Menschen, denen man sehr nahesteht, mit denen man sich aber nicht duzt. Es gibt sogar hochgeschätzte Kollegen, denen man sich freundschaftlich verbunden fühlt – mit denen man aber trotzdem beim „Sie“ bleibt. So war mein Verhältnis zum FAZ-Kollegen Günter Bannas. So ein „Sie“ ist selten im Politikjournalismus, es war dies in unserem Fall ein Zeichen von Achtung und gegenseitigem Respekt bei aller Unterschiedlichkeit der Charaktere und publizistischen Leidenschaften. Wenn wir auf Parteitagen beieinander standen (er immer rauchend, solang ihm das nicht verwehrt wurde), wenn wir diskutierten, stritten und feixten, war das immer ein Vergnügen. Bannas ist soeben in Berlin im Alter von 74 Jahren verstorben.