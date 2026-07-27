Zum Hauptinhalt springen

NachrufDer journalistische Uhrmacher

Lesezeit: 2 Min.

Er war als Journalist leidenschaftlich unaufgeregt: Günter Bannas (1952-2026).
Er war als Journalist leidenschaftlich unaufgeregt: Günter Bannas (1952-2026). Moritz Vennemann/picture alliance

Günter Bannas zeigte, dass Präzision und Anstand journalistische Tugenden sind.  Zum Tod des langjährigen Leiters des Hauptstadtbüros der FAZ.

Von Heribert Prantl

SZ bei Google bevorzugen

Es gibt Menschen, denen man sehr nahesteht, mit denen man sich aber nicht duzt. Es gibt sogar hochgeschätzte Kollegen, denen man sich freundschaftlich verbunden fühlt – mit denen man aber trotzdem beim „Sie“ bleibt. So war mein Verhältnis zum FAZ-Kollegen Günter Bannas. So ein „Sie“ ist selten im Politikjournalismus, es war dies in unserem Fall ein Zeichen von Achtung und gegenseitigem Respekt bei aller Unterschiedlichkeit der Charaktere und publizistischen Leidenschaften. Wenn wir auf Parteitagen beieinander standen (er immer rauchend, solang ihm das nicht verwehrt wurde), wenn wir diskutierten, stritten und feixten, war das immer ein Vergnügen. Bannas ist soeben in Berlin im Alter von 74 Jahren verstorben.

Zur SZ-Startseite

TV-Kritik
:Söder segelt durch sein Sommerinterview

Vor Seglerkulisse am Starnberger See beantwortet Markus Söder die Fragen von Wulf Schmiese. Eine ausführliche Antwort zum aktuellen Erfolg der AfD bleibt Bayerns Ministerpräsident erspart. Woran es dagegen nicht fehlt: Fußball-Vergleiche.

SZ PlusVon Josef Wirnshofer

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite