Von Willi Winkler

Am Dienstag, das Abendblatt war live dabei, wurde es in Hamburg am Baumwall "emotional": "Es flossen Tränen", sie tränkten sogar die Titelseite, als bekannt wurde, dass der oberste RTL- und Bertelsmann-Manager Thomas Rabe nicht bloß siebenhundert Stellen bei Gruner + Jahr streichen, sondern 23 Titel einstellen und 13 weitere verkloppen wird.