Von Anna Ernst

Das richtige Wording ist der Key zum Management-Success, right? Bei der Bertelsmann-Tochter RTL stehen englische Begriffe dieser Tage hoch im Kurs. Am häufigsten ist die Rede von einem Projekt namens "ONE" - in Großbuchstaben. "ONE" ist keinesfalls zu verwechseln mit Are You The One?, dem RTL-Reality-Format mit Sophia Thomalla. Bei Letzterem geht es um beginnende Liebschaften, bei "ONE" um schnelle Trennungen.