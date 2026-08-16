Wenn man sich anschaut, was nach dem Ampel-Aus aus den ehemaligen Partnern geworden ist, haben die Grünen das vorzeitige Scheitern am besten verkraftet. Die FDP ist ins politische Nirgendwo gefallen und hat in der Hoffnung auf eine hellere politische Zukunft einen Mann von gestern zum Vorsitzeden gemacht. Die SPD sitzt zwar weiterhin in der Regierung, aber dort geht es ihr so schlecht, dass ihre beiden Vorsitzenden nach den Wahlen im Herbst vielleicht keine Vorsitzenden mehr sind.