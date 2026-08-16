Wenn man sich anschaut, was nach dem Ampel-Aus aus den ehemaligen Partnern geworden ist, haben die Grünen das vorzeitige Scheitern am besten verkraftet. Die FDP ist ins politische Nirgendwo gefallen und hat in der Hoffnung auf eine hellere politische Zukunft einen Mann von gestern zum Vorsitzeden gemacht. Die SPD sitzt zwar weiterhin in der Regierung, aber dort geht es ihr so schlecht, dass ihre beiden Vorsitzenden nach den Wahlen im Herbst vielleicht keine Vorsitzenden mehr sind.
Sommerinterview mit Felix BanaszakGrüne Chancen oder Ende der Euphorie?
Lesezeit: 3 Min.
Die Grünen haben sich vom Ampel-Aus erholt – aber die Wahlen im Osten könnten ihren Aufwärtstrend wieder zunichtemachen. Trotzdem hofft Parteichef Banaszak auf den Sprung über die Fünf-Prozent-Hürde.
Von Peter Fahrenholz
Lesen Sie mehr zum Thema