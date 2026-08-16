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Sommerinterview mit Felix BanaszakGrüne Chancen oder Ende der Euphorie?

Lesezeit: 3 Min.

In Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern pendeln die Grünen momentan zwischen vier und fünf Prozent: Felix Banaszak am Sonntag im Sommerinterview.
In Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern pendeln die Grünen momentan zwischen vier und fünf Prozent: Felix Banaszak am Sonntag im Sommerinterview. Thomas Kierok/ZDF/dpa

Die Grünen haben sich vom Ampel-Aus erholt – aber die Wahlen im Osten könnten ihren Aufwärtstrend wieder zunichtemachen. Trotzdem hofft Parteichef Banaszak auf den Sprung über die Fünf-Prozent-Hürde.

Von Peter Fahrenholz

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Wenn man sich anschaut, was nach dem Ampel-Aus aus den ehemaligen Partnern geworden ist, haben die Grünen das vorzeitige Scheitern am besten verkraftet. Die FDP ist ins politische Nirgendwo gefallen und hat in der Hoffnung auf eine hellere politische Zukunft einen Mann von gestern zum Vorsitzeden gemacht. Die SPD sitzt zwar weiterhin in der Regierung, aber dort geht es ihr so schlecht, dass ihre beiden Vorsitzenden nach den Wahlen im Herbst vielleicht keine Vorsitzenden mehr sind.

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