Von Ulrike Nimz

Wer zum Auftakt der Großen Dschungelshow am vergangenen Freitag verspätet einschaltete, wegen Schichtarbeit, unausgelasteter Kinder oder all den anderen Dingen, die gerade wichtiger sind als Reality-TV, der konnte einen Moment lang der Illusion erliegen, dass es den Urwald gar nicht braucht. Dass eine mit Zierpflanzen ausstaffierte Halle in Hürth-Efferen reicht, um verlässlich das zu liefern, was das Format erst groß gemacht hat: Menschliches, grell ausgeleuchtet.