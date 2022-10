Boris Johnson gibt auf, jetzt ist der frühere Finanzminister Favorit auf das Amt des Premierministers in Großbritannien. Was die britische Presse über die Suche nach einem neuen Regierungschef schreibt.

Im Guardian heißt es: "So zurückhaltend sich Boris Johnson in Bezug auf seine Ambitionen auf das Amt des Regierungschefs auch ausdrückt, eines ist vollkommen klar: Er zieht sich nur aus einem politischen Rennen zurück, wenn er glaubt, dass er es nicht gewinnen kann. Und so war es auch am Sonntagabend. Die Erklärung des ehemaligen Premierministers, in der er seine Entscheidung, nicht zu kandidieren, bestätigte, war ein Klassiker dieses Johnson-Genres: zu gleichen Teilen bulliges Beharren auf seiner eigenen Fähigkeit zu triumphieren und eine vorgetäuschte Bescheidenheit, dass er um der Einheit willen einen anderen Weg wähle. In Wirklichkeit hegen viele Beobachter - und viele konservative Abgeordnete - große Zweifel an Johnsons Behauptung, er habe sich der Unterstützung von 102 Parlamentskollegen versichert, zumal weniger als die Hälfte dieser Zahl dies öffentlich erklärt hatte."

Der Mirror schreibt: "Der gedemütigte Boris Johnson hat sich aus dem Rennen um die Tory-Führung zurückgezogen. Damit ist sein Erzrivale Rishi Sunak in der Pole Position, innerhalb weniger Stunden zum Regierungschef 'gekrönt' zu werden. Der ehemalige Premierminister hat seinen Traum von der Rückkehr in 10 Downing Street aufgegeben, nachdem die Granden der Tories ihre Wut geäußert hatten und seine Kampagne gescheitert war, und zugegeben, dass er zu spaltend wäre." Weiter heißt es: "Nun wird befürchtet, dass Sunak eine Runde brutaler Kürzungen im öffentlichen Dienst einleiten wird, während Millionen von Menschen mit der Lebenshaltungskostenkrise kämpfen. Dies wird die Forderungen nach Neuwahlen verstärken."

"Keines der Probleme, die zum Sturz von Boris Johnson geführt haben, ist gelöst worden"

Die Sun berichtet über ein Treffen von Johnson und Sunak am Samstagabend: "Beide Männer waren sich einig, dass die Partei in Vergessenheit gerät, wenn sie sich nicht zusammenraufen kann, aber das war auch schon alles. Sie sprachen weniger als eine Stunde lang allein, und beide Seiten wiesen ihre Teams an, dass das, was im Raum geschah, auch im Raum bleiben sollte." Laut Sun soll sich Sunak allerdings nicht zurückgehalten haben. So schreibt das Boulevardblatt: "Eine Tory-Quelle sagte: ,Es war freundlich und herzlich, aber die Realität ist, dass eine Rückkehr von Boris eine Katastrophe für die Partei wäre, und Rishi hat das klargemacht.' Ein Sunak-Anhänger sagte: ,Keines der Probleme, die zum Sturz von Boris Johnson geführt haben, ist gelöst worden. Bestenfalls wären sie in den kommenden Wochen mit aller Macht zurückgekommen.'"

Der Daily Telegraph schreibt über Rishi Sunak: "Niemand kann leugnen, dass diejenigen, die Boris Johnson im Rennen um die Parteiführung unterstützten, genau wussten, für wen und was sie stimmten. Das Gleiche kann man nicht unbedingt von Rishi Sunak sagen, einem Mann, dessen bisherige Karriere von Widersprüchen durchzogen war." Zum Beispiel sei es "einer der merkwürdigsten Widersprüche in Sunaks Karriere, dass er für den Austritt aus der EU war, aber über die Vorteile des Brexit weitgehend geschwiegen hat, während Liz Truss für den Verbleib gestimmt hat, es aber geschafft hat, sich als Brexiteer neu zu erfinden". Außerdem stellt der Daily Telegraph fest: "Seine Unterstützung innerhalb der Partei ist eindeutig, aber ein weiteres Problem, mit dem er konfrontiert ist, besteht darin, die Wähler davon zu überzeugen, dass er ein Mann des Volkes ist und nicht ein ,Davos-Mann', der die Gesellschaft von Ökonomen, Zentralbankern und ehemaligen Kollegen bei Goldman Sachs bevorzugt."

Die Times fordert unterdessen: "Der nächste Premierminister muss sich der Wahrheit über den Brexit stellen." Die Zeitung findet: "Wer auch immer gewinnt, muss zugeben, wie der Austritt aus der EU unsere Wirtschaft beeinträchtigt und die Politik vergiftet hat - und Schritte unternehmen, um das Problem anzugehen."