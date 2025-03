Am Donnerstag hat das Grimme-Institut die Gewinner der Grimme-Preise bekanntgegeben. 16 herausragende Fernsehproduktionen werden am 6. April den Preis in Marl in Empfang nehmen. Die RTL-Serie Angemessen Angry wurde gleich doppelt prämiert: Sie wird nicht nur den Preis in der Kategorie „Fiktion“, sondern auch den Publikumspreis mit nach Hause nehmen. Die Serie beschäftigt sich mit sexualisierter Gewalt: Marie Bloching spielt ein Zimmermädchen, das nach einer Vergewaltigung Superkräfte entwickelt und auf Rachefeldzug geht.