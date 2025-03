Am Donnerstag hat das Grimme-Institut die Gewinner der Grimme-Preise bekanntgegeben. 16 herausragende Fernsehproduktionen werden am 6. April den Preis in Marl in Empfang nehmen. Die RTL -Serie Angemessen Angry wurde gleich doppelt prämiert: Sie wird nicht nur den Preis in der Kategorie „Fiktion“, sondern auch den Publikumspreis mit nach Hause nehmen. Die Serie beschäftigt sich mit sexualisierter Gewalt: Marie Bloching spielt ein Zimmermädchen, das nach einer Vergewaltigung Superkräfte entwickelt und auf Rachefeldzug geht.

„Die ausgezeichneten Produktionen dieses Jahrgangs zeigen, was Fernsehen leisten kann: informieren, reflektieren und immer wieder aufklären“, erklärte die Geschäftsführerin des Grimme-Instituts, Çiğdem Uzunoğlu. „Die Preisträgerinnen und Preisträger greifen dabei auf beeindruckende Art und Weise die aktuellen gesellschaftlichen Themen wie Flucht und Migration auf, das Erstarken des Rechtsextremismus und sexualisierte Gewalt.“

Die Gewinner im Bereich Fiktion zeigen neben der Beschäftigung mit umstrittenen oder tabuisierten Themen auch ein Problem der Deutschen Fernsehlandschaft auf: Alle sind Serienproduktionen. Lucia Eskes, Leiterin des Grimme-Preises, hatte bereits bei der Bekanntgabe der Nominierungen im Januar diese Entwicklung bemängelt: „Die Zahl der in dieser Kategorie nominierten Fernsehfilme hat einen historischen Tiefstand erreicht.“

Anders sieht es im Bereich „Information und Kultur“ aus. Bei Dokumentationen ist der Langfilm noch ein beliebtes Format, wie die ausgezeichneten Filme Exile Never Ends (ZDF) und Total Trust (ZDF/Arte/NTR) unter Beweis stellen. Isabell Beer und Isabel Ströh wurden für ihre intensiven Recherchen zum Thema sexueller Gewalt für die Filme STRG_F Epic – Pädokriminelle im Stream: So sicher fühlen sich Täter und STRG_F – Das Vergewaltiger-Netzwerk auf Telegram (NDR/funk) in der Kategorie Besondere Journalistische Leistung ausgezeichnet.

Für die Leistung als Headautorin und Schauspielerin in der ZDF-Serie Hungry ist Zoe Magdalena eine der Preisträger in der „Kinder & Jugend“-Kategorie. Eine besondere Ehrung des Deutschen Volkshochschul-Verbandes erhalten die beiden RTL-Moderatoren Ulrike von der Groeben und Peter Kloeppel.

Die Gewinner des Grimme-Preises 2025 im Überblick:

Fiktion: Angemessen Angry (RTL/RTL+), Die Zweiflers (HR), Festmachen (NDR), Herrhausen – Der Herr des Geldes (RBB/SWR/HR), Uncivilized ( ZDF)

Information & Kultur: Deutschland am Limit? Abschiebung, Abschottung, Asyl (WDR), Jonathan Schörnig und Adrian Then für Einhundertvier (MDR), Exile Never Ends (ZDF), Isabell Beer und Isabel Ströh für STRG_F Epic – Pädokriminelle im Stream: So sicher fühlen sich Täter und STRG_F – Das Vergewaltiger-Netzwerk auf Telegram (NDR/funk), TOTAL TRUST (ZDF/Arte/NTR)

Unterhaltung: Die Teddy Teclebrhan Show (Prime Video), Kroymann – Ist die noch gut? (RB/SWR/NDR/WDR) Player of Ibiza (NDR)

Kinder & Jugend: Atlas (NDR/funk), Sisterqueens (ZDF), Zoe Magdalena für Hungry (ZDF)

Publikumspreis der Marler Gruppe: Angemessen Angry (RTL/RTL+)

Preis der Studierendenjury: Sieben Winter in Teheran (WDR)

Besondere Ehrung des Deutschen Volkshochschul-Verbandes: Ulrike von der Groeben und Peter Kloeppel