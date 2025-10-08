Vor dem Streit um die Aberkennung des Donnepp Media Awards für eine junge Aktivistin finden die Grimme Online Awards statt. Erst werden Debatten versprochen, dann lehnen zwei der Ausgezeichneten tatsächlich ab.

Als die Musik einsetzt, verlässt Hans Block nicht etwa die Bühne, sondern bleibt zusammen mit Moritz Riesewieck am Rednerpult stehen. „Wir hoffen auf eine reflektierte Aufarbeitung, damit wir weiter an diesen Preis glauben können. Solange wir das nicht können, stellen wir diesen Preis hier hin und hoffen, uns vielleicht irgendwann wiederzusehen und uns irgendwann wieder richtig zu freuen.“