Als die Musik einsetzt, verlässt Hans Block nicht etwa die Bühne, sondern bleibt zusammen mit Moritz Riesewieck am Rednerpult stehen. „Wir hoffen auf eine reflektierte Aufarbeitung, damit wir weiter an diesen Preis glauben können. Solange wir das nicht können, stellen wir diesen Preis hier hin und hoffen, uns vielleicht irgendwann wiederzusehen und uns irgendwann wieder richtig zu freuen.“
Grimme Online AwardsDen Preis lassen sie stehen
Vor dem Streit um die Aberkennung des Donnepp Media Awards für eine junge Aktivistin finden die Grimme Online Awards statt. Erst werden Debatten versprochen, dann lehnen zwei der Ausgezeichneten tatsächlich ab.
Judith Scheytt und der Donnepp Media Award:Schlimmer kann so etwas kaum laufen
Die Abiturientin Judith Scheytt bekommt für ihre Social-Media-Posts den Donnepp Media Award. Dann wird ihr der Preis in einem fahrlässig desinformierten Gremienklüngel wieder aberkannt. Auf das Grimme-Institut fällt ein Schatten.
