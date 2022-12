Der rund 40 Kilometer lange Zaun am griechisch-türkischen Grenzfluss Evros, an dem sich der fragliche Vorfall ereignete, soll auf 120 Kilometer verlängert und mit Überwachungsdrohnen, Kameras und Sicherheitsbeamten militarisiert werden.

Von Philipp Bovermann

Am Ende einer Geschichte, die Mitte Juli auf einer kleinen Insel im griechisch-türkischen Grenzfluss Evros begann, in einem für Journalisten unzugänglichen militärischen Sperrgebiet, steht ein Verdacht: Es gibt wieder Zweifel an einer Reportage in Deutschlands größtem Nachrichtenmagazin. Hat es, vier Jahre nach Relotius, wieder ein Schwindel in den Spiegel geschafft?