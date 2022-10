Greta Thunberg und Wolfgang Kubicki verlängern zusammen die Laufzeiten deutscher AKWs - so hatten sich vorher viele den Auftritt der beiden in der TV-Talkshow vorgestellt. Stattdessen führen sie bei "Maischberger" Unterschiede in der Fehlerkultur vor.

Von Moritz Baumstieger

Länger gab es nicht mehr einen vergleichbaren medialen Aufgalopp zu einer Talkshow - und wer ihn nur aus den Augenwinkeln verfolgt hat, konnte sich freuen: Greta Thunberg bei Maischberger, die Kindliche Kaiserin der Klimabewegung, die sich nun anscheinend für die weitere Nutzung der Atomkraft in Deutschland ausspricht, so viel hatte die Redaktion zur Steigerung der Quote schon mal durchsickern lassen. Und dazu noch Wolfgang Kubicki, der Doyen der leidgeplagten FDP, der eine Laufzeitverlängerung schon allein deshalb begrüßen würde, weil seine Liberalen den ampelgefrusteten Anhängern nach mehreren Totalschäden bei Landtagswahlen dann endlich mal was vorweisen könnten. Kubickis Partner in Crime und Parteichef Christian Lindner hatte bereits den Ton gesetzt und schon mal ein FDP-Parteibuch per Einschreiben Richtung Schweden geschickt: "Ich begrüße den Zuspruch der #FFF-Initiatorin Greta #Thunberg für die FDP-Position, unsere #Kernkraftwerke am Netz zu lassen", schrieb er auf Twitter. Zeitenwende also, schon wieder?