20. März 2019, 17:16 Uhr ZDF-Show Thomas Gottschalk moderiert wieder "Wetten, dass ..?"

Acht Jahre her, aber bald wieder aktuell: Thomas Gottschalk bei Wetten, dass ...?

Auch wenn es vorerst nur für ein Mal ist: Er kehrt zurück. Zu seinem 70. Geburtstag bekommt Gottschalk eine Sonderausgabe der Wettsendung.

Thomas Gottschalk soll Wetten, dass ..? wieder moderieren. Das bestätigte ZDF-Unterhaltungschef Oliver Heidemann dem Branchenportal DWDL.de.

"Der runde Geburtstag von Thomas Gottschalk steht nächstes Jahr im Mai an - und ich will es mal so ausdrücken: Wenn Sie Baggerfahrer sind und eine gute Idee haben, sollten Sie sich definitiv bewerben", zitiert das Medienmagazin Heidemann. Die vorerst einmalige Comeback-Show soll im Mai 2020 stattfinden. Weitere Details stehen noch nicht fest, heißt es weiter.

Gottschalk hatte die Sendung knapp 24 Jahre lang moderiert. Nach dem Unfall von Samuel Koch 2010 entschloss er sich, aufzuhören. Gotttschalk moderierte Wetten, dass ..? zum letzten Mal im April 2011.

In Kürze mehr auf Süddeutsche.de