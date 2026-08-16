„Google Zero“ heißt das Szenario, auf das sich Medien, Webseitenbetreiber und Nutzer vorbereiten müssen: Die klassische Internetsuche stirbt. Und dann?

Die Plattform Reddit und die Suchmaschine Google hatten lange eine äußerst fruchtbare Beziehung. Das wohl größte Forum der Welt – Reddit zählt mehr als 130 Millionen aktive Nutzer täglich – ist gewissermaßen das Hirn des Internets. Fahrradkauf, Hundeerziehung, Beziehungsfragen, viele Leute geben ihre Fragen in die Suchmaske von Google ein und finden auf Reddit dann passende Antworten.