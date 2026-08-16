Die Plattform Reddit und die Suchmaschine Google hatten lange eine äußerst fruchtbare Beziehung. Das wohl größte Forum der Welt – Reddit zählt mehr als 130 Millionen aktive Nutzer täglich – ist gewissermaßen das Hirn des Internets. Fahrradkauf, Hundeerziehung, Beziehungsfragen, viele Leute geben ihre Fragen in die Suchmaske von Google ein und finden auf Reddit dann passende Antworten.
Künstliche IntelligenzWie wir in Zukunft das Internet nutzen werden
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„Google Zero“ heißt das Szenario, auf das sich Medien, Webseitenbetreiber und Nutzer vorbereiten müssen: Die klassische Internetsuche stirbt. Und dann?
Von Marie Gundlach
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