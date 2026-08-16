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Künstliche IntelligenzWie wir in Zukunft das Internet nutzen werden

Lesezeit: 5 Min.

Die Zukunft der Suchmaschine
Die Zukunft der Suchmaschine Collage: Levin Gruber/ Bilder: Imago

„Google Zero“ heißt das Szenario, auf das sich Medien, Webseitenbetreiber und Nutzer vorbereiten müssen: Die klassische Internetsuche stirbt. Und dann?

Von Marie Gundlach

SZ bei Google bevorzugen

Die Plattform Reddit und die Suchmaschine Google hatten lange eine äußerst fruchtbare Beziehung. Das wohl größte Forum der Welt – Reddit zählt mehr als 130 Millionen aktive Nutzer täglich – ist gewissermaßen das Hirn des Internets. Fahrradkauf, Hundeerziehung, Beziehungsfragen, viele Leute geben ihre Fragen in die Suchmaske von Google ein und finden auf Reddit dann passende Antworten.

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