Die Goldene Kamera als jährliche Preisgala im ZDF soll eingestellt werden. Das teilte die Funke Mediengruppe am Donnerstagabend mit. Die Veranstalter begründen die Veranstalter die Entscheidung mit geänderten Sehgewohnheiten der Fernsehzuschauer und sinkenden Quoten. In den vergangenen Jahren seien die Zuschauerzahlen im ZDF, das die Show übertrug, demnach von 6,5 auf 2,36 Millionen eingebrochen. Nichtsdestotrotz hätten "die Goldene Kamera und das ZDF gemeinsam ein Stück Fernsehgeschichte geschrieben", sagte der Geschäftsführer Andreas Schoo der Bild-Zeitung.

Die Goldene Kamera wurde 1966 vom Axel-Springer-Verlag als Preis der Fernsehzeitschrift Hörzu gegründet. 2015 übernahm die Funke Mediengruppe die Veranstaltung. Zuletzt geriet die Show jedoch in die Kritik. Im Jahr 2017 etwa gelang es den Moderatoren Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf, ein Double des amerikanischen Schauspielers Ryan Gosling auf die Bühne zu schmuggeln, um den Preis für den besten internationalen Film für "La La Land" entgegenzunehmen.

Die letzte Goldene Kamera wird nun am 21. März 2020 in Berlin stattfinden. Durch die Show soll dann noch einmal Thomas Gottschalk führen, der die Veranstaltung bereits in der Vergangenheit moderiert hatte.