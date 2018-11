19. November 2018, 21:09 Uhr Filmarchitekt Götz Weidner Mann mit Tiefgang

Sein akribisch recherchiertes Szenenbild für "Das Boot" hat Götz Weidner bekannt gemacht. Ohne seine Hilfe taucht seither in Film und Fernsehen kaum ein U-Boot ab. Nun, mit 75, hat er ein neues Projekt.

Von Karoline Meta Beisel

Der dänische Regisseur Thomas Vinterberg hat die Geschichte der Kursk fürs Kino verfilmt. Das russische U-Boot sank nach einer Explosion im Jahr 2000 in der Barentssee. Alle 118 Mann an Bord kamen ums Leben, erst später kam heraus, dass 23 Besatzungsmitglieder nach der Explosion noch eine ganze Weile am Leben waren. Der Stoff eignet sich prächtig für einen Katastrophenfilm, jetzt ist es soweit. Wann der Film in Deutschland ins Kino kommt, steht noch nicht fest, in Belgien und Frankreich läuft ...