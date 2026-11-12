Vor einigen Jahren drängten sich Journalisten in einem Stall in Sachsen-Anhalt, um dem rechtsextremen Netzwerker Götz Kubitschek beim Ziegenmelken zuzusehen. Der Erfolg der AfD hatte die Aufmerksamkeit auf jene Kreise gelenkt, von denen die Partei mit Ideen und Traditionen versorgt wurde. Kubitschek war als Verleger dabei besonders gefragt. Seine Besucher notierten erdig-gewichtige Aussagen und schrieben anschließend mit Grusel-Glamour über sein Leben im ländlichen Schnellroda. Vom Spiegel wurde er gar zum „dunklen Ritter“ geadelt. Dieser erwies sich allerdings nicht immer als pressefreundlich, bald wurde es wieder stiller im Ziegenstall, und so schien wenigstens dieser Spuk vorüber zu sein.