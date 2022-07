Von Aurelie von Blazekovic

Generationen junger Frauen sind mit Germany's Next Topmodel aufgewachsen, mit Heidi Klum, ihren Modelanwärterinnen und den absurden Prüfungen, vom Überraschungsumstyling bis zum Kopfüber-Walk, die eine von ihnen zur Gewinnerin machen. Seit 2006 strahlt Pro Sieben jedes Jahr eine Staffel der Castingshow aus. Die Quoten waren schon mal besser, aber noch immer sitzen zahllose Mädchen vor dem Fernseher und träumen davon, in Los Angeles in der Model-Villa zu leben, um den Werbejob für einen Damenrasierer zu kämpfen und am Ende für Personality und Look geliebt zu werden.