Von Ulrike Nimz

Am Ende ist Pierre Lang nicht Germany's Next Topmodel geworden, aber ein Satz von ihm wird bleiben. Nach schlaflosen Wochen in der Model-WG, nach Shootings auf Stahlträgern, in der Waschanlage, auf einem fahrenden Bett, nach reichlich Competition also, spricht der Bankkaufmann aus Wien eine Wahrheit aus, die für Nachwuchsmodels genauso gilt wie für Menschen, die GNTM seit 20 Jahren schauen: „Je länger man hier ist, desto schwächer wird man im Kopf.“