„Germany's Next Top Model“Ein Finale, das den Namen nicht verdient

Wegen einer Panne waren die Gewinner schon vorab bekannt. Nicht einmal die geladenen Promis rund um Heidi Klum konnten das GNTM-Finale retten. Die Nachtkritik.

Je länger man zuschaut, desto klarer wird es: Diese Show hat ein Problem. Und das hat, obwohl es hier um das Finale der 21. Staffel von „Germany's Next Top Model“ (GNTM) geht, ausnahmsweise nichts mit unrealistischen Körperbildern zu tun. Oder mit extrem dehnbaren Vorstellungen von Diversität und Inklusion. Oder mit gemeinen, ja geradezu fiesen Umständen am Set, die ehemalige Kandidatinnen beklagen. Nein, das große Finale von GNTM krankt dieses Jahr an noch etwas ganz anderem.