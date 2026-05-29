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„Germany's Next Top Model“Ein Finale, das den Namen nicht verdient

Lesezeit: 3 Min.

Heidi Klum (Mitte) kürt Aurélie Carina (re.) zur Gewinnerin.
Heidi Klum (Mitte) kürt Aurélie Carina (re.) zur Gewinnerin. ProSieben/Max Montgomery

Wegen einer Panne waren die Gewinner schon vorab bekannt. Nicht einmal die geladenen Promis rund um Heidi Klum konnten das GNTM-Finale retten. Die Nachtkritik.

Von Max Fluder

Je länger man zuschaut, desto klarer wird es: Diese Show hat ein Problem. Und das hat, obwohl es hier um das Finale der 21. Staffel von „Germany's Next Top Model“ (GNTM) geht, ausnahmsweise nichts mit unrealistischen Körperbildern zu tun. Oder mit extrem dehnbaren Vorstellungen von Diversität und Inklusion. Oder mit gemeinen, ja geradezu fiesen Umständen am Set, die ehemalige Kandidatinnen beklagen. Nein, das große Finale von GNTM krankt dieses Jahr an noch etwas ganz anderem.

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Streaming
:Demütigungen, Mobbing, Bodyshaming

Eine Netflix-Doku arbeitet die Untiefen von „America’s Next Top Model“ auf. Das deutsche Publikum wird das nicht überraschen – Pro Sieben kopierte das Konzept mit Heidi Klum vor 20 Jahren sehr genau.

SZ PlusVon Aurelie von Blazekovic

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