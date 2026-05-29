„Germany's Next Top Model“Ein Finale, das den Namen nicht verdient

Die Gewinner waren schon vorab bekannt, die Show erwartbar. Nicht mal geladene Promis wie Sharon Stone oder Demi Lovato konnten dieses GNTM-Finale retten. Nur Heidi Klum zeigt ihre Qualitäten.

Je länger man zuschaut, desto klarer wird es: Diese Show hat ein Problem. Und das hat, obwohl es hier um das Finale der 21. Staffel von „Germany's Next Top Model“ (GNTM) geht, ausnahmsweise nichts mit unrealistischen Körperbildern zu tun. Oder mit extrem dehnbaren Vorstellungen von Diversität und Inklusion. Oder mit gemeinen, ja geradezu fiesen Umständen am Set, die ehemalige Kandidatinnen beklagen. Nein, das große Finale von GNTM krankt dieses Jahr an noch etwas ganz anderem.