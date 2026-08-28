Seit fünf Jahren ist Giovanni Zarrella der Samstagabend-Entertainer mit dem eigenen Namen im Showtitel. Begegnung mit einem, der auch über seine Zweifel sehr gut reden kann.

Fußball ist immer ein schöner Einstieg in ein Gespräch, mit einem Italiener sowieso, mit Giovanni Zarrella erst recht. Der hat in der Jugend der AS Rom gekickt, seinem Herzensverein, in dem sein Lieblingsspieler zum Idol aufstieg. Francesco Totti, als achter König von Rom in die Fußballgeschichte eingegangen und zum Stadtheiligen geworden. Und warum? Weil er der Roma treu war. Real Madrid wollte ihn in seine Weltauswahl holen, aber er hatte die Kraft, dem Lockruf zu widerstehen. Francesco Totti war der Ewigen Stadt für ewig verschrieben. Manchmal hilft wirklich nur Pathos.