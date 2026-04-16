Wie der Vater, so die Tochter? Diese Frage durchzieht den ganzen 43 Minuten langen Film. Klar, bei diesem Vater: Michael Schumacher, 57, siebenmaliger Formel-1-Weltmeister, ist immer noch ein Garant für Aufmerksamkeit, auch wenn er seit seinem lebensbedrohlichen Skiunfall Ende Dezember 2013 aus der Öffentlichkeit verschwunden ist. „Gina Schumacher will so erfolgreich werden wie ihr Vater Michael“: Mit so einem Teaser verkauft sich eine Sportdokumentation einfach besser als mit der Zeile: Wie eine 29-jährige deutsche Westernreiterin im Reining-Sport reüssiert.