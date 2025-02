Jubiläumsstaffel „Germany’s Next Topmodel“

Viel Diversität, nette Worte und ein „ganz großes Danke“: Wie Heidi Klum mit „Germany's Next Topmodel“ versucht, auf Sendung zu bleiben.

Von Thore Rausch

Als Heidi Klum in der ersten Minute der zwanzigsten Staffel Germany’s Next Topmodel auf ein großes Stück Schokoladentorte herunterblickt, hält sie kurz inne. Ist das jetzt ironisch? Oder Selbstkritik? Nein, es ist immer noch derselbe Traum, den GNTM seit 2006 jungen Frauen verspricht: vom Dorf aufs Magazincover zu kommen. Alles möglich, solange sie nur Heidi Klum folgen. Immerhin: Jetzt dürfen sie auch Schokotorte essen. Schön. Zum 20. Jubiläum – die Sendung ist mittlerweile älter als manche ihrer Teilnehmerinnen – versucht das Format, eine neue Antwort auf die alte Frage zu geben: Was braucht es, um ein Topmodel zu sein?