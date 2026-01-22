Thilo Mischke zum Beispiel. Der Reporter ist 44 Jahre alt, geboren in Ost-Berlin. Seine Mutter ist Buchhändlerin in Friedrichshain. Und Oma Karin? War eine echte Kommunistin, sie ist vor einigen Jahren gestorben. Während des Kriegs war sie, 1939 geboren, noch ein Kind. So weit die normalen Eckpunkte einer deutschen Familiengeschichte.