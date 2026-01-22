Thilo Mischke zum Beispiel. Der Reporter ist 44 Jahre alt, geboren in Ost-Berlin. Seine Mutter ist Buchhändlerin in Friedrichshain. Und Oma Karin? War eine echte Kommunistin, sie ist vor einigen Jahren gestorben. Während des Kriegs war sie, 1939 geboren, noch ein Kind. So weit die normalen Eckpunkte einer deutschen Familiengeschichte.
ZDF-Doku „German Guilt“Nazis waren die anderen. Oder?
Lesezeit: 3 Min.
Was die Vorfahren im Krieg gemacht haben, wird in den meisten deutschen Familien noch heute verdrängt. Dabei sind in den Archiven die ungeschönten Fakten einsehbar. In einer ZDF-Doku forschen Thilo Mischke, Katja Riemann und Ronja von Rönne nach.
Medien:Ein Ende, zermürbt vom Zeitgeist
Harald Martenstein, „Zeit“-Kolumnist und Lieblings-Störfaktor progressiver Zeitungsleser, wechselt nach 24 Jahren zu „Bild“. Ob er dort wieder wild und verwegen wird?
Lesen Sie mehr zum Thema