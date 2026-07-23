Zum Hauptinhalt springen

JournalismusDoch kein Terrorist

Lesezeit: 2 Min.

Daniel Gerlach ist Herausgeber des Nahostmagazins „Zenith“ und als Experte oft im TV zu sehen.
Daniel Gerlach ist Herausgeber des Nahostmagazins „Zenith“ und als Experte oft im TV zu sehen. IMAGO/Christoph Hardt/Panama Pictures

Die „Berliner Zeitung“ bezichtigt den Nahostexperten Daniel Gerlach, „ideologischer Bodenbereiter“ antisemitischer Angriffe zu sein – wegen eines Selfies bei einem Fußballspiel. Der Presserat missbilligt das, den Verleger der Zeitung scheint es nicht zu stören.

Von Stefan Niggemeier

SZ bei Google bevorzugen

Es gehört nicht viel dazu, um von der Berliner Zeitung zum „ideologischen Bodenbereiter“ antisemitischer Terrorangriffe erklärt zu werden. Daniel Gerlach, bislang Chefredakteur des Fachmagazins zenith als Nahost-Experte oft in deutschen Medien präsent, sah sich am 15. Dezember 2025 in dieser Weise öffentlich gebrandmarkt. Am Tag zuvor hatten zwei Attentäter am Bondi Beach in Sydney, Australien, 15 Menschen getötet und viele weitere verletzt.

Zur SZ-Startseite

Journalismus
:Und jetzt eine neue Welt

Der Verleger Holger Friedrich hat eine Politikberatungsfirma gegründet. Auch in seinen Zeitungen versucht er, Einfluss zu nehmen – und wirbt für mehr Offenheit gegenüber autokratischen Herrschern.

SZ PlusVon Stefan Niggemeier

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite