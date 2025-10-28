Nach etwas mehr als 17 Minuten kam Moderatorin Dunja Hayali in der Ausgabe des „Heute-Journals“ vom Montagabend zu einer Art Mitteilung in eigener Sache. „Für westliche Medien ist es seit dem 7. Oktober 2023, also seit dem Massaker durch die Terrororganisation Hamas kaum bis gar nicht möglich, unabhängig zu berichten“, sagte Hayali. Und verwies darauf, dass ausländische Journalisten seither noch stärker als zuvor auf lokale Mitarbeiter für die Berichterstattung über den Gaza-Konflikt angewiesen seien, weil ihnen ja der Zugang zu dem Kriegsgebiet nach wie vor verweigert werde. Eines sei dabei klar: Es könne „wohl niemand für westliche Medien arbeiten, ohne dass das die Hamas weiß“.