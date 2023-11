Am gefährlichsten ist die Arbeit für Journalisten derzeit in Gaza - doch auch im Südlibanon drohen sie bei Kämpfen zwischen Hisbollah und israelischer Armee in die Schusslinie zu geraten.

Jeden Tag stirbt bislang mindestens ein Journalist im Krieg in Nahost. Das berichtete das Committee to Protect Journalists. Was Reporterinnen und Reportern in Gaza nun hilft.

Von Ayça Balcı

Der Krieg in Nahost ist der tödlichste Krieg für Journalisten und Medienschaffende seit über 30 Jahren. Das meldete das Committee to Protect Journalists (CPJ) mit Sitz in New York. Demnach wurden im ersten Monat des Krieges "mehr Journalistinnen und Journalisten getötet als in jedem anderen vergleichbaren Konfliktzeitraum, seit das CPJ 1992 mit der Aufzeichnung solcher Todesfälle begann".