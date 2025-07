In Gaza sind auch Journalisten von Hunger und Tod bedroht. Internationale Nachrichtenagenturen äußern große Sorge um ihre Reporter, während die israelische Regierung die Medien kritisiert.

Von Kristiana Ludwig, Tel Aviv

Die Bilder, die in diesen Tagen aus dem Gazastreifen kommen, sind schockierend. Zu sehen sind abgemagerte Menschen, Kinder mit dürren Armen und knochigen Beinen. Auf einer Aufnahme des englischen Fernsehsenders BBC ist ein mageres, schlafendes Kind in einem Krankenhausbett zu sehen. Seine Mutter kauert mit angezogenen Beinen neben ihm, eine Hand vor das Gesicht geschlagen, und weint bitterlich. Eine Ärztin sagt in dem Beitrag, durch die Mangelernährung der Menschen heilten Wunden und selbst Knochenbrüche jetzt deutlich schlechter. Gefilmt wurden diese Bilder aus der Klinik von jemandem, der genauso unter Hunger leidet wie die Frau vor seiner Kamera.