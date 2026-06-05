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Berliner JournalismusKriegt euch ein

Lesezeit: 6 Min.

Vor der Erfindung des Prinzips Alarmhupe: Friedrich Nowottny im „Bericht aus Bonn“.
Vor der Erfindung des Prinzips Alarmhupe: Friedrich Nowottny im „Bericht aus Bonn“. Heinrich Sanden/picture alliance/dpa

Was ist eigentlich aus dem sogenannten Hauptstadtjournalismus geworden? Leider an vielen Stellen nichts Gutes. Eine Erinnerung an den „Bericht aus Bonn“.

Gastbeitrag von Jörg Thadeusz

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