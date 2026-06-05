Was ist eigentlich aus dem sogenannten Hauptstadtjournalismus geworden? Leider an vielen Stellen nichts Gutes. Eine Erinnerung an den „Bericht aus Bonn“.

Désirée Nosbusch hatte drei Jahre vor mir den Führerschein. Ich hätte den Autoschlüssel meines Stiefvaters klauen können und wir wären mit seinem aknebraunen Ford Escort nach Frankreich geflüchtet. Südliche Sonne, die 18-jährige Désirée plaudert mit den Einheimischen so souverän, wie sie es im Radio oder Fernsehen tut. Ich balanciere Bewunderung und Begehren für sie so geschickt, wie es nur ein 15-jähriger Junge versteht.