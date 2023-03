Gastbeitrag von Micky Beisenherz

Gary Lineker war, wie jeder sehen konnte, der ein Smartphone besitzt, am vergangenen Wochenende im Stadion. Für jemanden, der als Profi über 400 Erstligaspiele bestritten hat, ist so ein Stadion kein ungewöhnlicher Aufenthaltsort, mehr ein Habitat. Er hätte zur besagten Zeit im Fernsehstudio der BBC sein sollen, die ihm allerdings eine Denkpause verordnet hatte. In Deutschland hatte man von so etwas Aufregendem wie einer Denkpause schon länger nichts mehr gehört, bis Markus Söder das Wort vor einem Jahr wieder in den modernen Diskurs einführte - wenn er auch ehrlicherweise hätte sagen sollen, dass er zwar eine neue Halle für coole games in München okay fände, aber nicht für ein verblasenes Orchester, das von weißhaarigen Konzertgängern vollgehustet wird.