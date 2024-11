Der Ex-Stürmer mit dem genialen Instinkt für Tore und Wortspiele macht Schluss bei der BBC-Sendung „Match of the Day“. Ein schwerer Verlust, nicht nur in den Herzen sportbegeisterter Briten.

Von Michael Neudecker

Am Dienstagmorgen hat Gary Lineker wie so oft sein Haus im Londoner Stadtteil Barnes ganz banal zum Spaziergang verlassen, den Hund an der Leine, und, ja, es gibt davon Fotos. Gary Lineker ist berühmt und gelegentlicher Schlagzeilenverursacher, weshalb vor seinem Haus immer wieder Pressefotografen warten, und am Dienstag war die Lineker-News in Zeiten von Regierungskrisen und Regierungswechseln immerhin so groß, dass mehrere britische Medien sie als Eilmeldung verschickten. Titel: Lineker hört auf.