Von Alexander Menden

Am vergangenen Samstag parlierte Gary Lineker noch wie gewohnt engagiert und humorvoll bei der BBC-Sendung „Match of the Day“ mit Wayne Rooney und anderen Experten über den Überraschungssieg von Crystal Palace über Manchester City im englischen Pokalfinale. Dabei dürfte da schon festgestanden haben, was die BBC und er selbst an diesem Montag offiziell verkündeten: Der Moderator wird am kommenden Sonntag zum letzten Mal Teil der Fußball-Berichterstattung der BBC sein. Danach scheidet er nach 26 Jahren vorzeitig aus seinem Vertrag mit dem Sender aus.