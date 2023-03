Von Sven Haist, London

Sehr viel mehr Unterstützung hätte Gary Lineker kaum erhalten können. Kurz nachdem die British Broadcasting Corporation (BBC) den ehemaligen Weltklassestürmer und führenden Fußballkritiker des Landes am Freitag als Moderator der Premier-League-Spieltagzusammenfassung "Match of the Day" wegen kontroversen politischen Einschätzungen abgesetzt hatte, solidarisierten sich seine Kollegen mit ihm, darunter die gesamte Expertenriege um Alan Shearer, Ian Wright and Alex Scott. Sie kündigten an, der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt für die Highlightsendungen am Wochenende nicht wie geplant zur Verfügung zu stehen. Daraufhin musste die BBC mitteilen, dass die weltweit bekannteste und seit 1964 laufende Fußballshow zwar stattfinden werde - aber erstmals ohne Studiomoderation und Experten.